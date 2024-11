Calciomercato.it - La Juventus anticipa Conte e il Milan: scambio (più cash) per il colpo sulla fascia

Leggi su Calciomercato.it

La Juve e Giuntoli al lavoro per il mercato di gennaio, torna di moda un gioiello della Serie A: il club bianconero vuolere le altre bigNon è un mistero che ladovrà intervenire sul mercato di gennaio per rimpolpare in particolare il reparto difensivo, che sarà orfano fino al termine della stagione di Bremer e Cabal.Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itAnche l’ex Verona è stato operato ieri e come il brasiliano tornerà in campo solo la prossima estate. Giuntoli è al lavoro per consegnare a Thiago Motta almeno un difensore, ma gli innesti del capo dell’area tecnica potrebbero anche essere due con l’arrivo di un esterno diduttile. Senza dimenticare l’emergenza in attacco e la possibilità di intervenire anche davanti considerando che il recupero di Milik non dà certezze.