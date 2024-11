Ilnapolista.it - La “genialata” marketing della Juventus con Douglas Luiz e la Lehmann si sta rivelando un flop (The Athletic)

Quest’anno laha deciso di fare un doppio colpo di mercato visto come una “” di: doppio perché ha portato a Torino nella Juve uomini e quella femminilee la fidanzata Alisha, entrambi ex Aston Villa. Sebbene i due siano stati accolti da grande entusiasmo, non stanno incidendo nella loro nuova squadra; se, pagato circa 50 milioni, ha registrato appena nove presenze da subentrato ed è costantemente infortunato, anche lanon risulta essere la prima scelta di mister Canzi allaWomen.L’entusiasmo pere Alishasi sta spegnendo in casaThescrive:ha scambiato la Premier League con la Serie A, ma è l’arrivo di Alishaad essere risultato ancora più insolito: si è verificato un raro “trasferimento di coppia”.