Lanazione.it - La fabbrica diventa biodegradabile. Industria e ambiente a braccetto

Muradica è l’acronimo di "Metodi Utili con Radici, Alberi e Dispositivi per l’Innovazione nelle Coperture Agricole" ed è il nome di un progetto nato dalla collaborazione di un team multidisciplinare che spazia dal settore dell’agricoltura a quello dell’architettura, fino alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è realizzare prototipi di coperture vegetali da utilizzare in campo rurale per mimetizzare le strutture fatiscenti e per ridurre l’emissione CO2. Luogo della sperimentazione è Seggiano, uno dei comuni più piccoli della provincia di Grosseto. I protagonisti del progetto parlano del prototipo da realizzare come uno strumento di "ricucitura paesaggistica". Insomma creare una soluzione versatile, economica e a basso impatto energetico, capace di integrare elementi vegetali (esempio le piante rampicanti) per mitigare l’impatto visivo dell’edificio e armonizzarlo con il paesaggio.