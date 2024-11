Sbircialanotizia.it - Israele-Libano, l’analista Zehavi: ”Sfiducia nel cessate il fuoco, i prossimi 60 giorni saranno un test cruciale”

''Il governo libanese deve cambiare il suo rapporto con Hezbollah, l'Iran deve essere tenuto fuori dalla ricostruzione e per far tornare gli israeliani al nord servono maggiori garanzie di sicurezza'' ''Le promesse libanesi non sono sufficienti'' per garantire che ililraggiunto trae Hezbollah sia efficace. Occorrono ''garanzie che Hezbollah non .