Gaeta.it - Giuseppe Dossena critica il silenzio dell’Associazione Italiana Calciatori sulla possibile candidatura di Del Piero

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La mancanza di sostegnonei confronti della potenzialedi Alessandro Delalla presidenza della Figc ha sollevato un polverone di polemiche. A esprimere la sua sorpresa è, ex centrocampista di importanti squadre italiane e campione del mondo nel 1982. Parlando con Adnkronos,ha sottolineato come l’occasione di avere un ex calciatore alla guida della federazione sia un’opportunità che merita attenzione e sostegno.La figura di Alessandro Dele le sue potenzialitàIl discorso disi concentra sull’unicità di Alessandro Del, un atleta che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano.sottolinea che Delnon è solo un ex giocatore di grande talento, ma anche una figura carismatica in grado di unire diversi soggetti del mondo calcistico.