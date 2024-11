Quotidiano.net - Cher pensa al ritiro dalle scene. “Probabilmente questo è il mio ultimo album”

Roma, 27 novembre 2024 –a 76 anni valuta ildalla scena. Lo ha reso noto martedì durante la serata al Lyceum Theatre di Londra annunciando che il suo prossimo, “, sarà l'”. Mentre era sul palco, la cantante di Believe e Strong Enough ha detto al pubblico che era pronta a ‘sciogliersi’, ma non prima di aver pubblicato il suo nuovo progetto. “Sono davvero contenta. Sono molto orgogliosa di ciò che sto facendo. L’contiene grandi canzoni – ha continuato szando – sono più vecchia della terra, sono letteralmente la persona più anziana che incontro in quasi ogni stanza, a meno che non sia in una casa di riposo”. Durante il suo intervento sul palco ha dato qualche consiglio al pubblico femminile. Ha incoraggiato le donne più giovani a 'superare' se stesse e ad abbracciare la vita perché a prescindere dalla loro età dovrebbero sempre sentirsi belle.