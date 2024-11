.com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi, le sanzioni del Giudice Sportivo

Leggi su .com

2 giornate di squalifica al Palatriccoli dopo la gara interna contro Rieti, 720€ di multa allaAcademy e 700€ alla RistoproVALLESINA, 27 novembre 2024 – Ilha inflittodopo il turno di domenica scorsa con la Ristoprosconfitta a Piombino e la vittoria dellaAcademy al supplementare in casa contro Rieti.Il referto abritrale è stato impietoso e le conseguenze davvero pesanti.RISTOPROAmmenda di Euro 300.00 per utilizzo da parte di un tifoso al seguito di strumenti sonori (fischietti) che disturbavano il regolare svolgimento della gara; condotta che causava per due volte la momentanea sospensione della gara; ammenda di Euro 400.00 per offese da parte di un sostenitore al seguito, rivolte verso un tesserato ben individuato della squadra avversaria (atleta A.