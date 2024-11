Puntomagazine.it - Ambiente: estirpano un’intero bosco in area sottoposta a vincolo, denunciati

Leggi su Puntomagazine.it

Caserta, Marzano Appio: danneggiamento e deturpamento delle bellezze naturali. I Carabinieri sequestrano unI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccamonfina, mediante sopralluoghi eseguiti, alla località “Masseria Vecchia” del comune di Marzano Appio (CE), hanno accertato che era stato realizzato di recente un intervento su un fondo, che era caratterizzato dalla presenza di unceduo castanile. In particolare era stata perpetrata la totale eliminazione delle alberature boschive ivi radicate, mediante estirpazione con un mezzo meccanico, su una superficie di circa 3000 mq. L’intervento è risultato essere stato realizzato abusivamente, per cui i predetti militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’interaed hanno deferito in stato di libertà il committente dei lavori avendo integrato il reato di danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali ed esecuzione di interventi inpaesaggistico-ambientale, introdotto nel 1985 dalla legge Galasso, in assenza di titolo autorizzativo da parte delle Autorità preposte alla tutela delpaesistico.