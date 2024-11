Davidemaggio.it - Samuel Peron torna a Ballando al posto di Madonia

Fuori Angelocon le Stelle sostituisce l’ormai ex partner di ballo di Federica Pellegrini con un volto storico del programma di Milly Carlucci:.Siamo felici di annunciare il ritorno di, uno dei maestri più amati della storia dicon le Stellefa sapere la Rai. Il ballerino veneto aveva lasciatonella scorsa stagione, terminando la sua avventura nello show arrivando secondo in coppia con Simona Ventura. Poi la volontà di cimentarsi in altro (ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi), prima dell’inaspettato ritorno in pista.A partire dalla prossima puntata di sabato 30 novembre,entrerà in gara in coppia con la Pellegrini.E’ una gioia riaverenella grande famiglia di, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più specialeconclude la Rai.