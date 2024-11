Gaeta.it - Riforma dell’accesso ai corsi di Medicina: il governo annuncia importanti cambiamenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha presentato un’importanteriguardante l’accesso aidi, durante la discussione in Senato. La proposta mira a eliminare le attuali modalità di selezione e a garantire un modello più inclusivo e accessibile per tutti gli studenti. Con queste modifiche, ilpunta a migliorare l’equità nel sistema educativo e a rispondere alle esigenze di formazione nel settore sanitario.Eliminazione dei test: le ragioni dell’interventoBernini ha illustrato le motivazioni alla base della scelta di abolire i test di accesso attualmente in vigore, mancando di offrire uno strumento formativo adeguato per gli aspiranti medici. Secondo la ministra, attualmente i candidati si trovano a dover affrontare preparazioni costose e stressanti, senza reali criteri di merito, ma solo attraverso domande a crocette che non riflettono le competenze richieste nel campo della