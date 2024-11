Quotidiano.net - L’Italia si ribella alla violenza. In migliaia in piazza a Firenze: "Diamo voce al cambiamento"

e Rossella Conte Un’onda sonora colorata.della Signoria a, per il 25 novembre, non era solo rossa, come la Giornata internazionale contro lasulle donne chiederebbe da manuale. O nera, colore del lutto per le vittime di femminicidio. Alle ferite, alle bocche cucite o messe a tacere, si oppongono centinaia di voci contro la, di fiori, di occhi, di segni rossi sul volto, segno che qualcosa di diverso c’è davvero. In tutt’Italia. In tante piazze e in tanti eventi da Nord a Sud, proprio come qui. "Non vi fate fottere da quel che era. Noi siamo quello che c’è" invita dall’arengario di Palazzo Vecchio l’attore Francesco Montanari, uno degli ospiti della manifestazione organizzata da QNxleDonne e Comune di. Al suo fianco Cristina Manetti, fondatrice de La Toscana delle Donne, che afferma: "I diritti delle donne sono diritti umani.