Linkiesta.it - Le conseguenze economiche della deriva ungherese

In attesa di vedere come andrà a finire il tentativo di acquisire la tedesca Commerzbank, operazione che in Germania si scontra con le resistenzepolitica e ora anche con la crisi di governo, Unicredit ha lanciato un’offerta pubblica di scambio sul Banco Bpm, sollevando reazioni a dir poco sguaiate da parte del governo. Stavo per direLega, come scrivono molti giornali, ma credo non sia del tutto esatto, perché alle dichiarazioni di Matteo Salvini, gravi per i toni e per la sostanza, si devono aggiungere quelle di Giancarlo Giorgetti, che oltre a essere il vicesegretarioLega è anche, e soprattutto, il ministro dell’Economia (e si potrebbe discutere, tenendo a mente la complessa gestazione del governo, quanto in quel ruolo ci sia arrivato perché in quota Lega: io direi poco, e men che meno in quota Salvini).