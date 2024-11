Linkiesta.it - L’accrocco di Conte, gli orizzonti liberali, e i soliti problemi del campo largo

Per una strana coincidenza sia Matteo Renzi sia Giuseppe, ognuno alla sua maniera, hanno infine scelto di schierarsi dalla parte del centrosinistra (alias progressisti, alias: la zuppa è sempre quella). Ci sono arrivati entrambi seguendo complicatissimi percorsi politici e tormenti personali, ma ci sono arrivati.Con il centrosinistra ma non in modo organico, specificazione sottilmente malandrina e potenzialmente distruttiva, specie nel caso del nuovo Movimento 5 stelle, mentre Italia viva si manterrà per così dire a bordoessendo ancora vigente la fatwa antirenziana elevata dae da Nicola Fratoianni («La discussione per me è finita») uniti nella lotta. Mentre si alza la schiuma rabbiosa di Beppe Grillo, sostanzialmente cacciato dal suo Movimento, che reca con sé minacce di ricorsi e quant’altro, bisogna chiedersi cosa si ricavi da questo doppio movimento centripeto da parte di due leader che avevano teorizzato, Renzi, l’equidistanza tra i poli, e il M5s di Beppe Grillo, l’estraneità rispetto al normale gioco politico.