Freud – L’Ultima Analisi recensione del film con Anthony Hopkins

delcon, nelle sale italiane dal 28 novembre, è un dramma filosofico ed emotivo che immagina un possibile incontro tra due illustri personaggi: Sigmund, il padre della psico, e C.S. Lewis, l’apologeta cristiano universalmente noto come autore della saga Le cronache di Narnia. Basato sull’opera teatrale di Mark St. Germain (a sua volta ispirata al libro La questione di Dio di Armand Nicholi), ildiretto da Matt Brown esplora questo probabile incontro, intrecciando i dilemmi esistenziali di entrambi i personaggi con frammenti della loro vita personale. Con un cast guidato danel ruolo die Matthew Goode in quello di Lewis, la pellicola prende in esame tematiche come fede, sofferenza e natura umana in un momento critico: poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.