Calciomercato Milan, Patrick Dorgu incanta con il Lecce: Moncada non può farselo sfuggire! La situazione

con ile ildelsi infiamma:non può. Lacontinua are con la maglia dele nella sfida contro il Venezia è stato ancora una volta il terzino danese a siglare il goal che ha regalato i tre punti all’exMarco Giampaolo. La ricerca della dirigenza deldi un giocatore che possa alternarsi con Theo Hernandez continua e il classe 2004 del club salentino rappresenta davvero un profilo di grande qualità.C’è, però, un problema non di poco conto, contro cui si è imbattuta la dirigenza del club di via Aldo Rossi: il prezzo del cartellino del giocatore. Ilavrebbe, infatti, già fissato la valutazione per il giocatore e non è affatto economica: 40 milioni di euro. E’ questo il prezzo che ildovrà pagare se vorrà mettere a punto il colpo dal club giallorosso.