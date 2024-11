Sport.quotidiano.net - Calcio - Eccellenza: il punto. Castelnuovo: "Vittoria sofferta, ma preziosa». Premiato El Hadoui per le 100 presenze

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tre punti preziosi per ilcontro i fiorentini del Montespertoli. Sono anche i primi tre, alla terza gara alla guida del, per Walter Vangioni. La società tiene a ricordare anche che le due squadre hanno partecipato alla giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne e si congratula con Amine El, sempre tra i migliori, per le sue prime 100nel. "E’ stata dura – commenta il presidente Alessandro Vichi – , contro una squadra molto coriacea. Ringrazio i ragazzi che ci hanno creduto fino in fondo". "La cura Vangioni comincia a funzionare – dice il dg Emanuele Vichi –. Non è stato facile vincere, ma ci abbiamo creduto fino in fondo. Bene anche il nuovo arrivato Gabrielli che si è subito inserito nel gruppo e la prima occasione da rete è stata sua.