Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle | perchè? Il motivo nella nota della Rai

con le2024. È la prima voltastoria del programma di successo in onda il sabato sera su Rai 1 che un ballerino professionista venga mandato via dal format. Il partner sulla pista da ballocampionessa di nuoto Federica Pellegrini, dunque, dalla prossima puntata non farà più parte del programma condotto da Milly Carlucci. Alla Pellegrini verrà di conseguenza assegnato un nuovo maestro di ballo. Ma vediamo insieme cosa è successo.con le?“La produzione, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestronon proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”.Con questadiramata a mezzo stampa, la produzione dicon leha fatto sapere che il maestro di ballonon farà più parte del programma tv, almeno per questa edizione in corso.