400 posti di lavoro a rischio a Fabriano | sciopero contro il piano di ristrutturazione di Beko

Facebook WhatsAppTwitter La situazione asi fa sempre più critica con ilindustriale dellache minaccia circa 400di. Questo è considerato un ulteriore colpo per una comunità già sofferente, secondo le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm di Ancona e le Rsu Impiegati. Gli impiegati della sede dihanno annunciato unoper il prossimo 28 novembre, durante il quale si svolgerà anche un’assemblea con presidio davanti alla sede diin viale Aristide Merloni.Ilindustriale di: chiusure e ristrutturazioniLaEurope, aziendallata al 75% da Arcelik e al 25% da Whirlpool, ha presentato unche pone adiversidinegli stabilimenti marchigiani. Durante un inal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono emerse notizie preoccupanti: si prevede la chiusura dello stabilimento di Comunanza in provincia di Ascoli Piceno, con una perdita stimata di 320dientro il 2025.