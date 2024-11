Valeria Golino a Belve dalla perdita del bambino in gravidanza alle droghe | Scamarcio? Pensavo fosse l’amore della mia vita – I video

Leggi su Open.online

«Ho provato tante, ma mai due volte di seguito. Non ho provato lesceme, quelle pericolose, come cocaina o eroina. Lepsichedeliche sì, perché quelle non sonosceme: trovo che siano molto interessanti. Però adesso alla mia età non lo farei più». Èuna delle ospiti di Francesca Fagnani anella seconda puntata di questa edizione. L’attrice, in tema di stupefacenti, non si tira indietro e racconta le sue esperienze. «Ho visto tante cose belle», scherza con la conduttrice parlando dell’assunzione di sostanze psichedeliche da giovane. «Sul set di Rain Man ho fumato qualche canna, ma non l’ho più fatto da allora! Cioè, non l’ho più fatto sul lavoro», chiosa. Si definisce «unica e vanitosa», ripensando alla sua carriera e al tempo che passa: «Ero bella, però non lo sono più.