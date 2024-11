Tvzap.it - Triste lutto per la nota famiglia italiana, è morto «’O Giò»

Social.per la, è“O’ Giò”. A quasi dieci anni dalla morte del fratello, famoso artista italiano, se n’è andato Carmine. L’uomo è scomparso per alcune problematiche di salute a 66 anni. (.)Leggi anche:nel mondo vip, lo hanno trovatoin cortile: stroncato da un infartoLeggi anche: Pier Silvio Berlusconi, il figlio è già un campione: le immagini fanno il giro del webnellaEra conosciuto come «’O Giò» e faceva parte di unacampana che ha dato i natali a uno dei più famosi cantautori italiani, scomparso ormai da quasi 10 anni. A lui era stata dedicata dal fratello minore uno dei brani più celebri: “I Got The Blues”. Il testo, che nominava affettuosamente con il suo soprannome, era una testimonianza del forte legame univa i due fratelli : «’O Giò che voglia ‘e te vedè me manca assaje ‘na cumpagnia mò nun sò buono cchiù a parlà e nun conchiure ma I got the blues.