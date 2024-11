Iltempo.it - Tragedia nel Mar Rosso: nave turistica affonda al largo di Marsa Alam

Possibile dramma nelle acque del Mar, dove unacon a bordo 45 persone, tra cui 31 turisti di diverse nazionalità e 14 membri dell'equipaggio, èta nelle vicinanze della costa egiziana. Le autorità locali hanno confermato l'incidente, specificando che alcuni passeggeri sono stati tratti in salvo, sebbene non siano stati ancora forniti dettagli precisi sul numero di superstiti ed eventuali morti. Al momento, fa sapere la Farnesina, non risultano italiani coinvolti nel naufragio, anche se l'ambasciata sta continuando a contattare tutte le autorità locali che sono coinvolte nelle operazioni di salvataggio per avere ulteriori conferme. Secondo quanto riportato dalla BBC, il segnale di emergenza è stato lanciato intorno alle 5:30 del mattino, ora locale, dall'imbarcazione Sea Story, unalunga 44 metri partita dal porto nei pressi diper una spedizione subacquea.