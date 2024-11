Lapresse.it - Serie A, Venezia-Lecce 0-1: buona la prima per Giampaolo

Ilsbancae conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. I salentini tornano al successo alla ‘’ in panchina di, imponendosi 1-0 sulla squadra di Di Francesco nell’incontro che ha chiuso la 13/a giornata diA. Decisiva la rete di Dorgu al 70?, su invito di Gallo, ma protagonista del match è anche Falcone, autore di alcuni interventi provvidenziali. Terzo ko di fila per i lagunari che restano fanalini di coda a 8 punti, ilsale a quota 12 e aggancia Parma e Verona.