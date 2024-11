Gaeta.it - Sciopero del 29 novembre: voli cancellati e informazioni per i viaggiatori di Ita Airways

Facebook WhatsAppTwitter Il 29si prospetta un giorno difficile per ia causa di unogenerale che coinvolgerà entrambi i settori, pubblico e privato, insieme agli addetti degli aeroporti di Milano Linate e Venezia. Itaha già comunicato un elenco di 39che non verranno effettuati e invita i passeggeri a controllare lo stato dei loroprima di recarsi in aeroporto. Nell’articolo seguente, verranno forniti dettagli essenziali su qualisono statie le procedure di modifica o rimborso disponibili.Iil 29In risposta allo, Itaha reso pubblica una lista diannullati, creando disagi per chi aveva programmato di viaggiare. L’elenco deicomprende tratte tra alcune delle principali città italiane.