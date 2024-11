Gaeta.it - San Giorgio a Cremano: Evento ‘Donne al Sicuro’ per Sostenere la Lotta contro la Violenza sulle Donne

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellale, il comune di San, in provincia di Napoli, ha ospitato un’importante iniziativa con l’intento di informare ed educare gli studenti sul tema. Più di seicento ragazzi degli Istituti Superiori locali sono stati coinvolti nell’al, realizzato grazie alla collaborazione tra il sindacoZinno, la Polizia Municipale, le scuole ed l’associazione internazionale IPTS International Police Training System. Promuovere la conoscenza e la sicurezzaIl principale obiettivo dell’è stato quello di fornire strumenti pratici per riconoscere e affrontare il fenomeno delladi genere. In un’epoca in cui la diffusione della cultura del rispetto e della sicurezza è più che mai necessaria, l’amministrazione comunale ha inteso sensibilizzare i giovani all’importanza di tutelarsi e tutelare gli altri.