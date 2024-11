Gaeta.it - Ripristino dell’orario normale sulla metro A: tutte le novità in arrivo a Roma

A partire da venerdì 6 dicembre, laA diripristinerà il suo orario di servizio regolare. Questo cambiamento segna la fine di un periodo di chiusure anticipate che hanno interessato la linea, ripristinando la piena operatività per i pendolari e i visitatori della capitale. Gli orari di funzionamento torneranno a essere dalle 5.30 alle 23.30 da domenica a giovedì, mentre per il fine settimana sono previsti orari estesi, fino all'1.30 del sabato e della domenica.Conclusione dei lavori di manutenzioneIn un comunicato ufficiale, ATAC ha annunciato che i lavori di manutenzione necessari per garantire la sicurezza e l'efficienza della linea sono stati completati. Queste operazioni hanno comportato la chiusura anticipata della linea alle 21 da domenica a giovedì, per consentire interventi programmati senza compromettere il servizio nelle ore di maggiore affluenza.