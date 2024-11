Bergamonews.it - Produzioni Ininterrotte a Treviglio: Ignazio Ravasi presenta “La caduta dell’Occidente”

Leggi su Bergamonews.it

. Continua “”, il festival di letteratura del lavoro organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda, con la sezione Fuori Crespi: incontri con autori, talk e spettacoli ospitati in luoghi inediti per il festival nato sei anni fa a Crespi d’Adda, tutti gratuiti e organizzati con la collaborazione della Rete Bibliotecaria Bergamasca e il contributo della Regione Lombardia.Dal ricco cartellone che propone appuntamenti fino al 19 dicembre segnaliamo l’incontro di giovedì 28 novembre, alle 21, allo spazio HUB di(Bg) in piazza Garibaldi, concheil suo lavoro La(Kimerik, 2024). L’ingresso è gratuito.“Laè un libro – spiega l’autore – pieno di interrogativi, di provocazioni e di qualche risposta.