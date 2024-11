Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2024

Leggi su Davidemaggio.it

ARIETE – I Pinguini vanno in Islanda e debuttano primi Un finale di mese col botto per voi dell’Ariete. In tutti i sensi. In tutti gli ambiti. In tutte le categorie. Prendete cinque stelle e mettetele ovunque: Amore (sia per chi ha un partner che per chi è in cerca, grazie a una certa Venere favorevole), Lavoro (tra soddisfazioni e promozioni improvvise e qualche porta – per chi è in cerca – che potrebbe aprirsi), Salute (tanti sorrisi grazie anche a partner e amici) e chi più ne ha più ne metta. Insomma: sarete super felici e fortunati. Come felici e fortunati sono i Pinguini Tattici Nucleari che sono tornati con Islanda e hanno debuttato subito al primo postoFIMI, scalzando dopo un bel po’ di settimane Angelina Mango, Olly e la loro hit Per due come noi.dal 25al 1°Davide Maggio.