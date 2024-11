Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: a Singapore parte la sfida iridata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:49 I due giocatori non si sono ancora presentati nella sala di gioco, allestita al Resort World Sentosa, uno dei luoghi più caratteristici dinonché posizionato su un’area prevalentemente a sbocco marittimo.9:46 Ricordiamo il format: 14 partite, 2 ore per le prime 40 mosse a incontro e 30? dalla 41a con 30 secondi di incremento a tratto. Il vincitore sarà colui che si aggiudicherà per primo 7,5 punti. Se dopo 14 partite sarà 7-7, si andrà agli spareggi, come già accaduto di recente nel 2018 (Carlsen-Caruana) e 2023 (-Nepomniachtchi).9:43 Asi decide una larga fetta di destino degli, perché da unac’è la possibilità di conferma non solo di un giocatore, ma di una storia umana.