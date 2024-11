Anteprima24.it - Ieri in Campania: rave party abusivo scoperto nel salernitano. Lukaku riporta in vetta il Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 24 novembre 2024. Avellino – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in periferia della città in via Due Principati, nel tratto che dal carcere porta a Bellizzi, per una deflagrazione avvenuta al secondo piano di un’edificio del posto. (LEGGI QUI)Benevento – “Sei il mio arcobaleno”. Francesco, figlio di Antonio è davvero un arcobaleno: alla sua mamma gli occhi sorridevano quando lo ha visto dare il calcio d’inizio ad un Torneo intitolato proprio ad Antonio che purtroppo non poteva essere presente a contemplare lo spettacolo. (LEGGI QUI)Caserta – Erano appena ritornati a casa quando un 45enne di Mondragone (Caserta), a causa di una lite scaturita per futili motivi, approfittando che la compagna stesse parcheggiando l’auto nel garage condominiale l’ha richiusa all’interno del box, impedendole di uscire.