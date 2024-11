Sport.quotidiano.net - Carrarese Gol da 3 punti, la felicità di Bouah: "Sappiamo di potercela giocare con tutti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli sportivi di Carrara si sono risvegliati, ieri, con in testa un gol e sulla bocca il nome di Devid Eugene. Giocatore di origini ivoriane e italianissimo,è stato l’eroe del match contro il Pisa, una sorta di David che ha sconfitto Golia. Il 23enne nativo di Roma aveva già segnato, sempre di testa, a Catanzaro, ma in quell’occasione la sua rete non aveva portato. Stavolta, invece, il peso specifico è stato altissimo., che sapore ha questo gol da 3? "E’ difficile da spiegare soprattutto perché è arrivato al novantesimo ed è stata una sorta di liberazione. Avevamo disputato una bella partita e ci siamo meritati di vincerla. Farlo così è stato ancor più esaltante". Sarebbe stata una beffa non vincere una gara del genere? "Penso che siamo partiti col piede giusto sin dai primi minuti.