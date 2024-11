Cacciato da Ballando con le stelle la decisione della Rai | Perché siamo costretti a farlo

Leggi su Caffeinamagazine.it

con lenon smette di far parlare di sé nemmeno giorni dopo la puntata. Nel pomeriggio del 25 novembre Guillermo Mariotto ha sferrato un attacco durissimo nei confronti di Angelo Madonia, dopo quanto successo nell’ultimo appuntamento di sabato scorso. Il ballerino ha infatti compiuto un gesto che non è piaciuto affatto al giudice di Milly Carlucci. E proprio nelle scorse ore la stessa Rai ha preso una.Il giurato dicon leè stato ospitato da Caterina Balivo a La volta buona e qui Guillermo Mariotto ha fatto una stoccata contro Angelo Madonia. Quest’ultimo, che danza insieme a Federica Pellegrini, è anche il partner di Sonia Bruganelli, eliminata dalla trasmissione ma ancora in lizza per un eventuale ripescaggio. Ma a fare rumore è stato il comunicato ufficiale uscito adesso e che riguarda un protagonista.