Ilgiorno.it - Allarme a Cusago, trovata la legionella in due condomini: finora 56 casi e 4 morti

(Milano), 25 novembre 2024 – Si allarga l’area del sud Milano dove è stato riscontrato il batterio della. La diffusione, e la preoccupazione, era cominciata ad aprile, con i primi cluster tra Buccinasco e Corsico, quest’ultimo con maggioririlevati in questi mesi, ma con una crescita che era diminuita sensibilmente nelle ultime settimane. Due giorni fa, isono stati rilevati anche a Cesano Boscone, con 5 pazienti positivi allanel quartiere Tessera. Ora, anche aè stata rilevata la presenza del batterio.(di nuovo) a Milano: cinquenello stesso quartiere. Cosa sta succedendo a Cesano Boscone “Abbiamo ricevuto una segnalazione sulla presenza diin uno a Monzoro – spiegano dal Comune di–. Ci siamo attivati per verificare la fondatezza di questa segnalazione e abbiamo preso contatto con l’amministratore del condomino in questione, il quale ci ha inviato la documentazione di analisi eseguite che attestavano la positività alla