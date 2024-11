Metropolitanmagazine.it - Adele in lacrime saluta il pubblico di Las Vegas con l’ultimo concerto: “Non so quando sarà il prossimo show”

ha concluso lo scorso sabato la lunga avventura al The Colosseum del Caesars Palace di Las, che ha visto l’artista britannica esibirsi nella città del Nevada dal novembre 2022.In precedenza, l’artista aveva annunciata che si sarebbe fermata al termine della sua residency e che stava pianificando di allontanarsi momentaneamente dalla musica.aveva aggiunto che voleva prendersi “Un grande pausa, e credo di volere fare altre cose creative, solo per un pò”. Nelinsi è congedata dalcon un discorso emozionante: “Non sola prossima volta che mi esibirò di nuovo.Mi mancherà terribilmente e voi mi mancherete terribilmente”. La voce di Easy On Me, ha aggiunto: “Non sto facendo nulla, non ho nulla in programma” . Ed ancora, ironizzando sulprogetto live appena conclusosi: “Ho scelto la formula della residency soprattutto perchè odio andare in tour”.