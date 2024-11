Ilrestodelcarlino.it - I soci del Rotary Club in assemblea . Ecco gli appuntamenti dell’inverno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giovedì sera si è tenuta l’deidelCesenatico Mare. L’appuntamento si è svolto al ristorante Da Giorgio, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2023-2024, l’approvazione del bilancio preventivo 2024-2025, la nomina del presidente per l’annata rotariana 2026-2027 (per il 2025-2026 ci sarà Klodian, Matija), l’elezione o la ratifica dei nominativi dei cinque componenti il consiglio, scelti fra tutti iattivi del, che entreranno anch’essi in carica il successivo 1° luglio. Con l’sono entrate nel vivo le attività rotariane in calendario nella fine del 2024 e nell’inizio del 2025. Il 6 dicembre si terrà un incontro sulla sicurezza finanziaria nella sede di Adac Federalberghi. Il 15 dicembre si terrà la presentazione del libro "Frammenti" al Museo della Marineria.