Basket, il GMV vince in casa con Dinamo Rosignano in Divisione Regionale 2

Pisa, 24 novembre 2024 – Torna al successo in, contro l’esperta, il GMV, nella settima giornata del campionato di2, al termine di un incontro in equilibrio per tutta la prima metà, deciso poi in favore dei biancoverdi nella ripresa. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, trascinati dal miglior Balestrieri, si mantengono così in scia della capolista Valdera, insieme a Volterra. LA CRONACA – Contro unacon molti giocatori di esperienza, nel primo quarto la partita resta a lungo in equilibrio, con delle buone azioni offensive, ma con altrettante buone azioni difensive da una parte e dall'altra (15-13). Nel secondo periodo i biancoverdi di Cinzia Piazza si addormentano in difesa e gli avversari ne approfittano per superarli, ma fortunatamente per Ghezzano, due bombe di un ispirato Leoncini fanno perdere troppo terreno ai padroni di, che vanno all’intervallo lungo con un solo canestro al passivo (29-31).