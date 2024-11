Gaeta.it - Atti vandalici nella sede di Fratelli d’Italia a Catanzaro: indagini in corso

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante è avvenuto a, dove lalocale del partito, situata all’interno della Galleria Mancuso, è stata oggetto di. Persone non identificate hanno forzato l’ingresso e si sono introdotte nei locali, causando danni a diversi oggetti, strappando manifesti e tracciando scritte offensive. Questo evento ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza e la libertà di espressionecittà.L’intervento delle autoritàDopo il furto e il vandalismo, il personale della Digos della Questura diè intervenuto prontamente per effettuare delle. Gli agenti hanno preso visione del materiale di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili di questo atto. Le telecamere, strategicamente posizionatezona, potrebbero fornire informazioni cruciali sulla dinamica dell’incidente e sull’identità dei vandali.