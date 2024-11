Sardegna | padre e figlio muoiono nello schianto tra due auto

Leggi su Dayitalianews.com

Gravemente ferito il conducente dell’altracoinvolta nel tragicosulla provinciale 15, la strada tra Sassari a Ittiri.Dopo una giornata passata a tagliare la legna Antonio Luigi Puledda, 47 anni e ilGavino, 20enne, originari di Ittiri, stavano rientrando a casa, a Porto Torres quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti – la loro Citroen C4 si è schiantata contro una Lancia Y, uccidendoli praticamente sul colpo, al chilometro 14 della provinciale 15: la strada tra Sassari a Ittiri. Il conducente dell’altra, Maurizio Cuccuredu, manovale di Ittiri, è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono gravi al punto che i medici del nosocomio sassarese hanno deciso di ricoverarlo, in coma farmacologico, nel reparto di rianimazione.