Salto con gli sci Coppa del Mondo | Prevc domina a Lillehammer Lara Malsiner 21^

Si è aperta nel segno di Nikala stagione didelsul trampolino Hs140 dicon gli sci. La slovena ha infattito la prima inaugurale a, in Norvegia, ottenendo il miglior punteggio in entrambe le serie e trionfando con 269,9 punti. Alle sue spalle la tedesca Katharina Schmid, seconda staccata di 22,3, mentre a completare il podio c'è un'altra tedesca, Selina Freitag, con un margine di 25,5.L'unica italiana a punti è, che dopo un buon 16° posto al termine della prima serie perde qualche posizione e chiude 21^ con 182,1 punti. Squalificata invece Annika Sieff, anche lei capace di qualificarsi per il turno decisivo. Nulla da fare purtroppo per Martina Zanitzer, Martina Ambrosi e Jessica, eliminate in mattinata.