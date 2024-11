Quifinanza.it - Meloni in calo nei sondaggi politici ma guadagna terreno in Europa

La sconfitta del centro-destra alle ultime elezioni regionali, quelle di Emilia-Romagna e Umbria, vinte rispettivamente da Michele De Pascale e Stefania Proietti. Lo scarto tra i nuovi presidenti e i candidati non è stato roba da poco: addirittura 16 punti nel primo caso, mentre si è fermato a 6 nel secondo. Inutile sottolineare come la débâcle abbia portato malumori tra i partiti della maggioranza. Potrebbero tradursi in un nuovo corso per le prossime elezioni, con veti sui candidati imposti dalla stessa Giorgia.La premier intanto porta a casa un importante successo ingrazie alla nomina di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega su Politiche regionali e coesione e sulle Riforme. Palazzo Chigi ne parla come di una “vittoria di tutti gli italiani”, facendo eco alle parole pronunciate in sala stampa dalla stessa presidente del Consigli, e “la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo”.