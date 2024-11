Anteprima24.it - FOTO/ Ultras è per sempre: ciao Angelo, vivi per l’eternità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“è per”. “Sciarpa al collo. Il lupo sul petto.Angioletto”. “La Montoroperti ricorderà.vivrà per”.Sono gli stiscioni dedicato adGalasso, il 18enne morto a seguito di un incidente stradale, nel giorno del suo ultimo viaggio.Incommensurabile il fiume di gente che riempie dentro e fuori non solo la Chiesa di Maria di Loreto dove si sono svolti i funerali, ma l’intera frazione Torchiati di Montoro dove il giovane risiedeva. Il Comune di Montoro porta il gonfalone listato a lutto, la bara ricoperta di fiori bianchi viene accompagnata a braccio all’interno della Chiesa.La forte passione diper i colori biancoverdi lo accompagna nel giorno del suo addio: non solo gli striscioni, ma tantissime bandiere, sciapre, amici di vita e di curva, e la presenza dell’allenatore biancoverde, Raffaele Biancolino e dell’amministratore della squadra Giovanni D’Agostino, dimostrano come la tragedia della famiglia Galasso colpisce nell’intimo tutto noi.