Arezzo Wave si aggiudica la festa di fine anno del Comune in piazza Sant'Agostino

, 23 novembre 2024 –siladidelin. La Fondazione di Mauro Valenti supera l’Associazione Music di Paco Mengozzi per tre punti in gara con un altro progetto per la notte di Capod. A rendere noto l’esito del bando è la stessa Amministrazione Comunale che con provvedimento n. 2906 di ieri ha approvato la graduatoria delle proposte relativa all'“Avviso pubblico per erogazione contributi per organizzazione delladi2024”. Tre i progetti in totale arrivati a palazzo cavallo entro i termini previsti che sono stati analizzati dalla Commissione tecnica. Primo in graduatoria è risultato il progetto della FondazioneItalia con 36,5 punti su 45, seguito da quello dell’Associazione Music (che organizza il Mengo Music fest) con 33,5 e in ultimo dal progetto della Aps Quelli del 29, con 28,5 su 45.