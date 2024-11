Lanazione.it - Al Valdichiana Village di Foiano della Chiana l'iniziativa "Questo non è amore" a cura della Polizia di Stato

Arezzo, 23 novembre 2024 – Lunedì 25 novembre, alle ore 11, presso ildisi svolgerà l'non è" adi, nel corsoquale gli operatoriQuestura di Arezzo sensibilizzeranno il pubblico e forniranno informazioni sul temaviolenza di genere. Per l’, nella Piazza Maggiore delsarà allestito uno stand dove, agenti qualificatidie membrirete antiviolenza saranno a disposizione per offrire informazioni, supporto e incoraggiamento alle donne e a tutte le vittime di violenza domestica e di genere. Un invito chiaro: “non siete sole”. Nell’occasione, ilsarà teatro del finissage dell'installazione monumentale di Anna lzzo intitolata "La violenza è una gabbia", appunto per la ricorrenzaGiornata internazionale per l'eliminazioneviolenza contro le donne.