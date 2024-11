Video TV | La creatività si scatena a Shanghai

Leggi su Panorama.it

Quest'anno, IDI affronta il tema "Manufacturing Value- Inclusiveness, Innovation, and Sustainability ” , concentrandosi sulla crescente importanza del design sostenibile, inclusivo e lungimirante nel plasmare il futuro. Innanzitutto, in questa edizione IDI accoglie con orgoglio due designer italiani iconici:Aldo Cibic, rinomato designer e cofondatore del Gruppo Memphis, che torna a IDI 2024 nel ruolo di Direttore Artistico. Con il suo ricco bagaglio di esperienze e la sua filosofia visionaria, Cibic porterà nuova intensità e varietà all'esposizione di quest'anno.Aldo Cingolani, figura celebre nel design italiano, noto per la sua maestria nel combinare l'artigianato tradizionale con la tecnologia all'avanguardia. In qualità di responsabile di Bertone Design e New Crazy Colors (NCC) e fondatore del Gruppo Bertone, l'approccio innovativo di Cingolani ha dato forma a numerosi progetti di riferimento del settore.