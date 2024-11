The Batman – Parte 2 potrebbe subire altri slittamenti

Leggi su Cinefilos.it

TheNegli ultimi tempi c’è stata una preoccupante mancanza di aggiornamenti ufficiali su The2 e, sebbene il regista Matt Reeves ecoinvolti nel sequel abbiano assicurato i fan che le cose sono ancora in carreggiata per rispettare la data delle riprese nel 2025, un nuovo rapporto sembra indicare che la produzioneun altro ritardo.Nel loro report sulla star Robert Pattinson che si unisce al cast del prossimo film di Christopher Nolan, THR nota che l’attore “dovrebbe tornare aper il sequel di Matt Reeves e c’era la speranza che potesse essere girato l’anno prossimo. Tali speranze rimangono, ma non è stato pianificato nulla di simile”.Se il settore ha ricevuto notizia di un possibile ritardo, sembra una mossa strana riferirlo in maniera così sfuggente, quindi probabilmente non c’è motivo di preoccuparsi per ora.