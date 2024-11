Lapresse.it - Roma: accoltellato dopo aver offerto sesso a spacciatrice in cambio di droga

Leggi su Lapresse.it

, 22 nov. (LaPresse) – Voleva acquistare una dose di cocaina da una, proponendo alla donna di pagarla con un rapporto sessuale. Ma la pusher ha chiamato il ‘capo’ piazza che hal’uomo più volte al torace ed al volto e poi lo ha abbandonato in una pozza di sangue. Il fatto, secondo quanto apprende LaPresse, è accaduto la notte tra il 31 ottobre e 1 novembre, nella piazza di spaccio diin via Paolo Ferdinando Quaglia a Tor Bella Monca. Ieri la polizia del VI distretto di polizia del Casilino ha arrestato l’re con l’accusa di tentato omicidio ed gli ha notificato un’ordinanza di custodia in carcere firmata dal Gip del tribunale di, Daniela Caramico D’Auria. L’uomo finito in manette è un narcotrafficante di nazionalità tunisina, Nejb Alaya B.