Terzotemponapoli.com - Pronostici 13esima giornata Serie A

Una delle grandi novità del tredicesimo turno diA è l’approdo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, che domenica alle 18.00 varcherà la soglia del Maradona per affrontare il Napoli. Trono attualmente instabile per la squadra di Conte, pressata in classifica da ben 5 squadre a distanza ravvicinatissima: Conte saprà disinnescare il pericolo giallorosso? Di seguito idi Superscommesse sulle dieci gare in programma.Superscommesse –A:Napoli-Roma: Multigol 2-4L’entusiasmo dell’arrivo di Sir Ranieri in casa Roma potrebbe rappresentare un pericolo per il Napoli, prossimo avversario dei capitolini che per restare in vetta alla classifica deve cercare di portare a casa i trepunti. I partenopei hanno chiuso 5 partite casalinghe su 6 in campionato con il Multigol 2-4.