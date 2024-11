.com - Paolini, da finali Slam a oro olimpico e BJK Cup: 2024 da sogno

(Adnkronos) – Da Siviglia a Malaga. Jasmineha vissuto unda, culminato nella vittoria della Billie Jean King Cup, dove le azzurre hanno trionfato battendo in finale la Slovacchia con un netto 2-0. Decisivo proprio il singolare diche, dopo la vittoria di Lucia Bronzetti, ha superato Rebecca Sramkova, numero 43 del ranking, 6-2, 6-1 e fatto esplodere la festa azzurra. La squadra italiana ha così riscattato a Malaga la cocente sconfitta dello scorso anno, quando a Siviglia furono battute in finale dal Canada. Allora però non c’era unacosì, matura e lucida nel gestire i diversi momenti della partita e cresciuta in ogni fondamentale. Jasmine ha vissuto un’annata straordinaria, in cui ha conquistato duein singolare e si è imposta anche nel doppio, vincendo l’oro alle Olimpiadi di Parigi in coppia con Sara Errani.