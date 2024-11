Gaeta.it - Ostia si prepara alla 34esima edizione della Festa del libro e della lettura: gli appuntamenti da non perdere

Facebook WhatsAppTwitter Ladelditorna con la sua, promettendo un week-end ricco di eventi e iniziative. L’appuntamento è fissato per il 30 novembre e il 1 dicembre nella storica parrocchia di S. Monica. La conferenza stampa di presentazione si svolgerà il 25 novembre alle 12, presso l’aula Consiliare del Municipio X. Quest’anno, la manizione avrà come tema centrale “Pagine di pace”, promettendo momenti di riflessione e celebrazionecultura.Dettagliconferenza stampaLunedì 25 novembre 2024, alle 12, si svolgerà una conferenza stampa in cui verrà presentata la programmazionedel. L’incontro si terrà presso l’aula Consiliare del Municipio X, in piazzaStazione Vecchia 26. L’Associazione Culturale Clemente Riva, nota per il suo impegno nella promozionecultura locale, organizza questacon il patrocinio del Municipio X.