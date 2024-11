Sport.quotidiano.net - Milan-Juventus: Fonseca punta su Leao-Morata. Vlahovic out. Probabili e orario tv

o, 22 novembre 2024 - San Siro si accende per un grande classico del calcio Italiano:. I rossoneri, distanti sei punti dagli avversari, devono vincere per non perdere ulteriormente terreno dopo il 3-3 di Cagliari ottenuto prima della sosta. La squadra di Thiago Motta, unica ancora imbattuta in serie A, arriva dalla vittoria nel derby e va a caccia di un altro successo di prestigio per insidiare il primato del Napoli. I precedenti Questo è il 179° confronto tranella serie A a girone unico: i bianconeri conducono il bilancio con 68 successi contro 53 dei rossoneri, completano 57 pareggi. Laha realizzato solo due gol nelle ultime sette sfide di Serie A contro il, da maggio 2021 in avanti; nello stesso periodo, tra le squadre affrontate almeno tre volte nella competizione, i rossoneri hanno concesso meno reti solamente al Venezia (zero) – dall’altra parte contro nessuna squadra i bianconeri hanno segnato meno.