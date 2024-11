Anteprima24.it - La “crisi epocale”: città e mezza irpinia di nuovo senza acqua

Tempo di lettura: 2 minutiL’emergenza idrica torna a bussare alla porta dellacapoluogo, e non solo.La società Alto Calore ha comunicato che sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione alle seguenti zone:RIONE S. TOMMASO TUTTO?- QUARTIERE Q9?- C.DA S. ORONZO?- VIA DI MEO?- PREFABBRICATI QUATTROGRANE?- C.DA CHIAIRE? – C.DA BAGNOLI? – VIA SELVE? – C.DADEL PARADISO? – C.DA COLLE DEI MONACI? -C.DA BOSCO DEI PRETI? – C.DA CERASUOLO.Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.